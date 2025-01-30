Рух ворожих дронів зафіксовано над кількома областями України - ПС

Зафіксований активний рух ворожих БпЛА в різних напрямках. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Зафіксовано проліт ударних дронів через Сумську область у бік Чернігівської, Полтавської та Харківської областей. Також ворожі безпілотники рухаються з Чернігівщини в напрямку Бориспільського району Київщини, а з Полтавщини– на північний захід.

Подібна ситуація на півдні та в центрі країни. Помічено рух дронів через Дніпропетровську та Кіровоградську області у північно-західному напрямку. Крім того, зафіксовано переміщення БпЛА з Одеської області в бік Вінниччини. На Вінницькій території безпілотники продовжують свій рух у напрямку Житомирської області.

Жителям регіонів радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

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