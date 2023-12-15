Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется - Демченко

Вчера, после 22:00 движение грузовиков, которые следовали из Украины в Словакию активизировалось. По состоянию на утро около 130 грузовиков пересекло границу на выезд из Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Есть приятная новость, потому что вчера после 22:00 по границе со Словакией наши коллеги сообщили о временном разблокировании автодороги ведущей к границе. Словацкие перевозчики на время прекратили такие действия. Как надолго это будет происходить, пока сложно сказать, но после 22:00 движение грузовиков, которые следовали из Украины в Словакию пошло - рассказал Демченко.

По его словам, по состоянию на утро около 130 грузовых транспортных средств пересекло границу на выезд из Украины.

"По-прежнему не блокируется движение грузовиков, которые следуют из Словакии на территорию нашего государства. Надеемся, что динамика и интенсивность движения по направлению "Ужгород - Вишне-Немецкое" продолжится", - отметил Демченко.

Дополнение

Словацкие перевозчики возобновили с 11 декабря блокирование грузовиков, движущихся на выезд из Украины в Словакию.

13 декабря сообщалось, что в еЧерзи в направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецке" на выезд из Украины было зарегистрировано около 1200 грузовиков.