Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется - Демченко
Киев • УНН
Словацкие перевозчики временно прекратили блокирование трассы в Словакию, позволив около 130 грузовикам пересечь границу из Украины после 22:00 вчерашнего дня, сообщает Андрей Демченко. Продолжительность восстановления нормального транспортного потока пока не определена.
Вчера, после 22:00 движение грузовиков, которые следовали из Украины в Словакию активизировалось. По состоянию на утро около 130 грузовиков пересекло границу на выезд из Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Есть приятная новость, потому что вчера после 22:00 по границе со Словакией наши коллеги сообщили о временном разблокировании автодороги ведущей к границе. Словацкие перевозчики на время прекратили такие действия. Как надолго это будет происходить, пока сложно сказать, но после 22:00 движение грузовиков, которые следовали из Украины в Словакию пошло
По его словам, по состоянию на утро около 130 грузовых транспортных средств пересекло границу на выезд из Украины.
"По-прежнему не блокируется движение грузовиков, которые следуют из Словакии на территорию нашего государства. Надеемся, что динамика и интенсивность движения по направлению "Ужгород - Вишне-Немецкое" продолжится", - отметил Демченко.
Дополнение
Словацкие перевозчики возобновили с 11 декабря блокирование грузовиков, движущихся на выезд из Украины в Словакию.
13 декабря сообщалось, что в еЧерзи в направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецке" на выезд из Украины было зарегистрировано около 1200 грузовиков.
Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется - Демченко
Словацкие перевозчики временно прекратили блокирование трассы в Словакию, позволив около 130 грузовикам пересечь границу из Украины после 22:00 вчерашнего дня, сообщает Андрей Демченко. Продолжительность восстановления нормального транспортного потока пока не определена.
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