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Две трети рифовых акул и скатов находятся под угрозой исчезновения - исследование

Киев • УНН

 • 413410 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Согласно новому исследованию опубликованному в журнале Nature Communications, почти две трети акул и скатов, обитающих среди кораллов в мире, находятся под угрозой исчезновения, передает УНН.

Две трети рифовых акул и скатов находятся под угрозой исчезновения - исследование

Детали

Коралловым рифам, в которых обитает не менее четверти всех морских животных и растений, серьезно угрожает множество антропогенных угроз, включая чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и изменение климата.

Акулы и скаты играют важную роль в этих экосистемах, но они находятся под серьезной угрозой во всем мире, согласно исследованию, в котором оценивались данные Международного союза охраны природы об уязвимости к исчезновению для изучения 134 видов акул и скатов, связанных с рифами.

Авторы обнаружили, что 59 процентов видов акул и скатов коралловых рифов находятся под угрозой исчезновения, что почти вдвое превышает риск исчезновения.

Среди них пять видов акул занесены в список под угрозой исчезновения, а также девять видов скатов, все так называемые «скаты-носороги», которые больше похожи на акул, чем на скатов.

Самой большой угрозой для этих видов на сегодняшний день является чрезмерный вылов рыбы.

Акулы находятся под наибольшей угрозой в Западной Атлантике и некоторых частях Индийского океана, в то время как Индийский океан и Юго-Восточная Азия представляют наибольшую опасность для скатов.

Коралловые рифы непосредственно обеспечивают средства к существованию и продовольственную безопасность более полумиллиарда людей, но эта важнейшая экосистема сталкивается с угрозой для существования.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, спровоцировало массовое обесцвечивание кораллов, поскольку Мировой океан становится теплее.

Моделирование показало, что даже если Парижская климатическая цель по сдерживанию глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию будет достигнута, 99 процентов коралловых рифов в мире не смогут восстановиться.

Исследование было проведено международной группой экспертов из университетов, государственных и региональных океанических и рыбопромышленных организаций, а также неправительственных организаций по всему миру.

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