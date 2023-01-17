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Дві третини рифових акул та скатів перебувають під загрозою зникнення - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Згідно з новим дослідженням опублікованим в журналі Nature Communications, майже дві третини акул і скатів, що мешкають серед коралів у світі, перебувають під загрозою зникнення, передає УНН.

Дві третини рифових акул та скатів перебувають під загрозою зникнення - дослідження

Деталі

Кораловим рифам, в яких мешкає не менше чверті всіх морських тварин і рослин, серйозно загрожує безліч антропогенних загроз, включаючи надмірний вилов риби, забруднення та зміна клімату.

Акули та скати відіграють важливу роль у цих екосистемах, але вони знаходяться під серйозною загрозою в усьому світі, згідно з дослідженням в якому оцінювалися дані Міжнародного союзу охорони природи про вразливість до зникнення для вивчення 134 видів акул та схилів, пов'язаних з рифами.

Автори виявили, що 59 відсотків видів акул та скатів коралових рифів знаходяться під загрозою зникнення, що майже вдвічі перевищує ризик зникнення.

Серед них п'ять видів акул занесені до списку під загрозою зникнення, а також дев'ять видів скатів, усі так звані «скати-носороги», які більше схожі на акул, ніж на скатів.

Найбільшою загрозою для цих видів на сьогоднішній день є надмірний вилов риби.

Акули знаходяться під найбільшою загрозою в Західній Атлантиці та деяких частинах Індійського океану, тоді як Індійський океан та Південно-Східна Азія становлять найбільшу небезпеку для скатів.

Коралові рифи безпосередньо забезпечують засоби для існування та продовольчу безпеку понад півмільярда людей, але ця найважливіша екосистема стикається з загрозою існуванню.

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, спровокувала масове знебарвлення коралів, оскільки Світовий океан стає теплішим.

Моделювання показало, що навіть якщо Паризька кліматична мета зі стримування глобального потепління до 1,5 градусів за Цельсієм буде досягнута, 99 відсотків коралових рифів у світі не зможуть відновитись.

Дослідження було проведено міжнародною групою експертів з університетів, державних та регіональних океанічних та рибопромислових організацій, а також неурядових організацій у всьому світі.

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