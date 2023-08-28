Две тысячи долларов за "положительное" решение ВВК: в Киеве задержали чиновницу, которая помогала уклонистам

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“По данным следствия, подозреваемая пообещала за 2 000 долларов США скрыть карточку обследования и медицинского осмотра призывника от других членов ВВК. Это делало невозможным дальнейшее прохождение им военно-врачебной комиссии и затягивало процесс призыва на военную службу”, — сообщили детали в Офисе Генпрокурора.

Детали

Полицейские задержали чиновницу сразу после получения взятки. Деньги изъяли. Они будут проходить по делу, как вещественное доказательство.

Задержанной уже объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). За подделку документов ей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, и конфискация имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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Напомним

На Харьковщине правоохранители разоблачили должностных лиц военкомата, которые придумали как нажиться на денежном обеспечении военнослужащих, и присвоили около 700 тысяч гривен.