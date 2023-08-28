700 тис. гривень “бойових” за фіктивного солдата: на Харківщині підозрюють посадовців військкомату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Харківщині начальник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та начальник групи зв’язку цього ж РТЦК та СП придумали як нажитись на грошовому забезпеченні військовослужбовців. Про махінації у військкоматі розповіли в Офісі генпрокурора, передає УНН.
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“Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу, з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород нібито за безпосередню участь у бойових діях. На цю роль погодилась знайома начальника військкомату, яка фактично не виконувала функціональні обов’язки та не виходила на службу. Таким чином підозрювані з березня 2022 року по липень 2023 року заволоділи понад 680 тис. грн”, — розповіли про оборудку в Офісі генпрокурора.
Деталі
Начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області та начальнику групи зв’язку цього РТЦК та СП оголосили про підозри. Їм інкримінують заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.
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Досудове слідство триває.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, як в Івано-Франківську посадовці ТЦК фіктивно зараховували на службу родичів очільників міста та футболістів.