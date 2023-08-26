Затримано 4 військовослужбовців та очільників військових медкомісій за заробіток на ухилянтах: їм загрожує до 10 років увʼязнення 

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Керівників військкоматів і військово-лікарських комісій в Києві, Одесі та Харкові, які продавали підроблені медичні довідки про непридатність до військової служби, затримали правоохоронці. Злочинцям загрожує до 10 років тюрми, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Відомо, що посадовці працювали в військкоматах і військово-лікарських комісіях у Києві, Одесі та Харківській області. Вони пропонували військовозобов’язаним отримати медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Вартість таких “послуг” становила до $10 тис за довідку. Сума залежала від строків “вирішення питань” та фінансових можливостей “клієнтів”.

Зазначається, у Києві начальника районного військкомату та голову військово-лікарської комісії затримали за продаж підроблених медичних довідок про непридатність до військової служби. Ці довідки використовували ухилянти від мобілізації, щоб не бути призваними до армії та виїхати за кордон.

Також на Харківщині керівник районного військкомату разом із трьома посадовцями місцевої лікарні заробляли на ухилянтах від мобілізації. Вони вимагали від військовозобов’язаних хабарі за видачу фіктивних медичних довідок про непридатність до військової служби. За час своєї діяльності вони отримали понад 11 млн грн.

Крім того, в Одесі чиновники видавали підроблені медичні довідки, щоб військовозобов’язані могли уникнути мобілізації. До злочину були причетні секретар військово-лікарської комісії, адвокатка з Києва та двоє спільників. Вони шукали клієнтів по всій Україні та ставили їх на облік до одеського військкомату.

Наразі секретаря цієї ВЛК та її спільників затримано “на гарячому”. Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Усім зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше в Одесі правоохоронці затримали співробітника ВЛК та двох його спільників, які допомагали ухилянтам втекти за кордон. За свої послуги підозрювані брали 10 000 доларів з людини.

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