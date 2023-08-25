Незаконно переправляли ухилянтів за кордон: співробітнику ВЛК та двом його спільникам повідомлено про підозру

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Повідомлено про підозру співробітнику військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП м. Одеси, а також двом пособникам у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України)

За даними слідства, група осіб, до складу якої входили адвокат столичного регіону, співробітник військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одесі і двоє пособників, організували масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу.

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Після отримання хабаря від ухилянтів їх направляли до Одеси для проходження ВЛК. Двоє пособників допомагали їм отримати висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я.

На підставі цих документів чоловіки були звільнені від призову на військову службу та мали можливість вільно виїжджати з території України за кордон.

За попередньою інформацією, такою «послугою» скористалися більше 100 чоловіків призовного віку.