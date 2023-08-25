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Незаконно переправляли уклонистов за границу: сотруднику ВЛК и двум его сообщникам сообщено о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В Одессе правоохранители задержали сотрудника военно-больничной комиссии и двух его сообщников, которые помогали уклонистам сбежать за границу. За свои услуги подозреваемые брали 10 000 долларов США с человека. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщено о подозрении сотруднику военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП Одессы, а также двум пособникам в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины)

По данным следствия, группа лиц, в состав которой входили адвокат столичного региона, сотрудник военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе и двое пособников, организовали масштабную схему по изготовлению документов для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу.

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После получения взятки от уклонистов их направляли в Одессу для прохождения ВВК. Двое пособников помогали им получить заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья’я.

На основании этих документов мужчины были освобождены от призыва на военную службу и имели возможность свободно выезжать с территории Украины за границу.

По предварительной информации, такой «услугой» воспользовались более 100 мужчин призывного возраста.

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