Незаконно переправляли уклонистов за границу: сотруднику ВЛК и двум его сообщникам сообщено о подозрении

Детали

Сообщено о подозрении сотруднику военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП Одессы, а также двум пособникам в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины)

По данным следствия, группа лиц, в состав которой входили адвокат столичного региона, сотрудник военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе и двое пособников, организовали масштабную схему по изготовлению документов для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу.

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После получения взятки от уклонистов их направляли в Одессу для прохождения ВВК. Двое пособников помогали им получить заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья’я.

На основании этих документов мужчины были освобождены от призыва на военную службу и имели возможность свободно выезжать с территории Украины за границу.

По предварительной информации, такой «услугой» воспользовались более 100 мужчин призывного возраста.