Задержаны 4 военнослужащих и руководители военных медкомиссий за заработок на уклонистах: им грозит до 10 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Руководителей военкоматов и военно-врачебных комиссий в Киеве, Одессе и Харькове, которые продавали поддельные медицинские справки о непригодности к военной службе, задержали правоохранители. Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что должностные лица работали в военкоматах и военно-врачебных комиссиях в Киеве, Одессе и Харьковской области. Они предлагали военнообязанным получить медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья’.
Стоимость таких “услуг” составляла до $10 тыс. за справку. Сумма зависела от сроков “решения вопросов” и финансовых возможностей “клиентов”.
Отмечается, в Киеве начальника районного военкомата и председателя военно-врачебной комиссии задержали за продажу поддельных медицинских справок о непригодности к военной службе. Эти справки использовали уклонисты от мобилизации, чтобы не быть призванными в армию и выехать за границу.
Также на Харьковщине руководитель районного военкомата вместе с тремя должностными лицами местной больницы зарабатывали на уклонистах от мобилизации. Они требовали от военнообязанных взятки за выдачу фиктивных медицинских справок о непригодности к военной службе. За время своей деятельности они получили более 11 млн грн.
Кроме того, в Одессе чиновники выдавали поддельные медицинские справки, чтобы военнообязанные могли избежать мобилизации. К преступлению были причастны секретарь военно-врачебной комиссии, адвокат из Киева и двое сообщников. Они искали клиентов по всей Украине и ставили их на учет в одесский военкомат.
В настоящее время секретарь этой ВВК и ее сообщники задержаны “на горячем”. Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Всем злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним
Ранее в Одессе правоохранители задержали сотрудника ВЛК и двух его сообщников, которые помогали уклонистам сбежать за границу. За свои услуги подозреваемые брали 10 000 долларов с человека.