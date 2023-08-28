700 тыс. грн. "боевых" за фиктивного солдата: на Харьковщине подозревают чиновников военкомата

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КИЕВ. 28 августа. УНН. На Харьковщине начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки и начальник группы связи этого же РТЦК и СП, придумали как нажиться на денежном обеспечении военнослужащих. О махинациях в военкомате рассказали в Офисе генпрокурора, передает УНН.

Цитата

“Суть схемы заключалась во включении в личный состав лица, не проходившего военную службу, с целью начисления ему денежного обеспечения, премий и дополнительных вознаграждений якобы за непосредственное участие в боевых действиях. На эту роль согласилась знакомая начальника военкомата, которая фактически не выполняла функциональные обязанности и не выходила на службу. Таким образом подозреваемые с марта 2022 года по июль 2023 года завладели более 680 тыс. грн”, — рассказали о сделке в Офисе генпрокурора.

Детали

Начальнику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области и начальнику группы связи этого РТЦК и СП объявили о подозрениях. Им инкриминируют завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

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Досудебное следствие продолжается.

Напомним

Ранее, УНН писал о том как в Ивано-Франковске чиновники ТЦК фиктивно зачисляли на службу родственников руководителей города и футболистов.

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