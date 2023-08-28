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Дві тисячі доларів за “позитивне” рішення ВЛК: у Києві затримали посадовицю, яка допомагала ухилянтам

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві поліцейські викрили та затримали службовицю Військово-лікарської комісії. За 2000 доларів жінка пообіцяла призовнику “позитивне” рішення ВЛК, що допоможе йому уникнути мобілізації. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва, пише УНН.

Цитата

“За даними слідства, підозрювана пообіцяла за 2 000 доларів США приховати картку обстеження та медичного огляду призовника від інших членів ВЛК. Це унеможливлювало подальше проходження ним військово-лікарської комісії та затягувало процес призову на військову службу”, — повідомили деталі в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Поліцейські затримали службовицю одразу після отримання хабаря. Гроші вилучили. Вони проходитимуть по справі, як речовий доказ.

Затриманій вже оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). За підробку документів їй загрожує від п’яти до десяти років тюрми, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та конфіскація майна.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо

На Харківщині правоохоронці викрили посадовців військкомату, які вигадали як нажитись на грошовому забезпеченні військовослужбовців, та привласнили близько 700 тисяч гривень.

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