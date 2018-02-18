Два человека погибли в результате пожара в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Два человека погибли, 3 пострадали в результате пожара в жилом доме в г. Валки Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.
"17 февраля в 21:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме в г. Валки на ул. Шевченко, 24 ", - говорится в сообщении.
Спасатели вывели на свежий воздух 50 жителей дома, из низ 6 детей.
В результате пожара пострадали 3 человека, владелец квартиры, где возник пожар и два его товарища. После осмотра врачами они были госпитализированы в Валковскую районную больницу с диагнозом алкогольное опьянение и отравление угарным газом. Также, в квартире где возник пожар, во время проведения разведки пожарными были обнаружены тела 2-х погибших мужчин.
Пожар был локализован в 22:16, а в 23:15 ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 10 спасателей и 2 пожарные автоцистерны. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, спасатели ликвидировали пожар, который возник в пятницу, 16 февраля утром в больнице в Соломенском районе Киева.