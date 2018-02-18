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Дві людини загинуло внаслідок пожежі на Харківщині

Дві людини загинуло внаслідок пожежі на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Дві людини загинуло, 3 постраждали внаслідок пожежі у житловому будинку у м.Валки Харківської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“17 лютого о 21:16 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку у м. Валки на вул. Шевченко, 24”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники вивели на свіже повітря 50 мешканців будинку, з низ 6 дітей.

У результаті пожежі постраждали 3 чоловіка, власник квартири, де виникла пожежа та два його товариша. Після огляду лікарями їх було госпіталізовано до Валківської районної лікарні з діагнозом алкогольне сп’яніння та отруєння чадним газом. Також, у квартирі де виникла пожежа, під час проведення розвідки вогнеборцями були виявлені тіла 2-х загиблих чоловіків.

Пожежу було локалізовано о 22:16, а о 23:15 ліквідовано. У гасінні пожежі брало участь 10 рятувальників та 2 пожежні автоцистерни. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у п’ятницю, 16 лютого вранці у лікарні в Солом’янському районі Києва.

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