Две крылатые ракеты - в площадь Свободы: Зеленский в Европарламенте сообщил об обстреле Харькова

Детали

Так, по словам Президента, это утро был трагическим для всех украинцев, ведь две крылатые ракеты ударили по Харькову. Как рассказал Зеленский, это город, который находится у границ с Российской Федерацией, и “там всегда было очень много россиян, всегда были очень теплые отношения”.

В городе более 20 вузов. Это - город, где наибольшее количество университетов в нашей стране.

Цитата

“Площадь Свободы - это самая большая площадь в Европе. Представьте себе: утром две крылатые ракеты (попали - ред.) в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы", - сказал Зеленский.

"Мы боремся за свою землю и свою свободу. И, поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все самые крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и государство не зайдет, поверьте мне. Каждая площадь настоящего, как бы она ни называлась, она будет называться площадью Свободы в каждом городе нашего государства”, - подчеркнул Глава государства.

Напомним

Сегодня, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

В результате обстрела погибло по меньшей мере 10 человек, травмы получили более 20.