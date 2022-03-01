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Дві крилаті ракети - у площу Свободи: Зеленський у Європарламенті повідомив про обстріл Харкова

Дві крилаті ракети - у площу Свободи: Зеленський у Європарламенті повідомив про обстріл Харкова

Київ • УНН

 • 158292 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Зранку дві крилаті ракети Російської Федерації влучили у площу Свободи у Харкові. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Європейського парламенту, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, за словами Президента, цей ранок був трагічним для всіх українців, адже дві крилаті ракети вдарили по Харкову. Як розповів Зеленський, це місто, яке знаходиться біля кордонів з Російською Федерацією, і “там завжди було дуже багато росіян, завжди були дуже теплі відносини”.

У місті більше 20 вишів. Це – місто, де найбільша кількість університетів у нашій країні.

Цитата

“Площа Свободи – це найбільша площа в Європі. Уявіть собі: зранку дві крилаті ракети (влучили – ред.) у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи”, - сказав Зеленський.

“Ми боремось за свою землю і свою свободу. І, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі найбільші міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і державу не зайде, повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи в кожному місті нашої держави”, - наголосив Глава держави.

Нагадаємо

Сьогодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.

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