Дві крилаті ракети - у площу Свободи: Зеленський у Європарламенті повідомив про обстріл Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Зранку дві крилаті ракети Російської Федерації влучили у площу Свободи у Харкові. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Європейського парламенту, передає кореспондент УНН.
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Так, за словами Президента, цей ранок був трагічним для всіх українців, адже дві крилаті ракети вдарили по Харкову. Як розповів Зеленський, це місто, яке знаходиться біля кордонів з Російською Федерацією, і “там завжди було дуже багато росіян, завжди були дуже теплі відносини”.
У місті більше 20 вишів. Це – місто, де найбільша кількість університетів у нашій країні.
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“Площа Свободи – це найбільша площа в Європі. Уявіть собі: зранку дві крилаті ракети (влучили – ред.) у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи”, - сказав Зеленський.
“Ми боремось за свою землю і свою свободу. І, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі найбільші міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і державу не зайде, повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи в кожному місті нашої держави”, - наголосив Глава держави.
Нагадаємо
Сьогодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.