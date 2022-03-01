Обстріл Харківської ОДА: загинуло 10 людей, понад 20 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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"Щонайменше 10 загиблих, понад 20 травмованих, рятувальниками та волонтерами врятовано з-під завалів близько 10 людей", — ідеться у повідомленні.
Наразі тривають роботи з розчищення завалів.
Зруйновано повністю сходовий майданчик та частково коридори на усіх поверхах.
Нагадаємо
Сьогодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.