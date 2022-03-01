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Обстріл Харківської ОДА: загинуло 10 людей, понад 20 травмованих

Обстріл Харківської ОДА: загинуло 10 людей, понад 20 травмованих

Київ • УНН

 • 188257 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Деталі

"Щонайменше 10 загиблих, понад 20 травмованих, рятувальниками та волонтерами врятовано з-під завалів близько 10 людей", — ідеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з розчищення завалів.

Зруйновано повністю сходовий майданчик та частково коридори на усіх поверхах.

Нагадаємо

Сьогодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

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