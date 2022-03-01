Обстрел Харьковской ОГА: погибли 10 человек, более 20 травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате обстрела оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации погибли по меньшей мере 10 человек, травмы получили более 20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
"По меньшей мере 10 погибших, более 20 травмированных, спасателями и волонтерами спасены из-под завалов около 10 человек", — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются работы по расчистке завалов.
Разрушена полностью лестничная площадка и частично коридоры на всех этажах.
Напомним
Сегодня, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.