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Обстрел Харьковской ОГА: погибли 10 человек, более 20 травмированных

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате обстрела оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации погибли по меньшей мере 10 человек, травмы получили более 20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

"По меньшей мере 10 погибших, более 20 травмированных, спасателями и волонтерами спасены из-под завалов около 10 человек", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются работы по расчистке завалов.

Разрушена полностью лестничная площадка и частично коридоры на всех этажах.

Напомним

Сегодня, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

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