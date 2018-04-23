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Две биржи приостановили торговлю акциями "Мотор Сичи"

Киев • УНН

 • 12501 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Фондовая площадка "Украинская биржа" и фондовая биржа ПФТС приостановили торговлю акциями "Мотор Сичи". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-служб обоих бирж.

Две биржи приостановили торговлю акциями "Мотор Сичи"

В пресс-службе "Украинской биржи" сообщили, что остановили торговлю акциями "Мотор Сичи" в понедельник, 23 апреля.

"Сегодня в 10:30 Украинская биржа получила информацию от Расчетного центра о невозможности Национальным депозитарием Украины осуществления учетных операций с простыми именными акциями Мотор Сич... с 23.04.2018 согласно постановлению Шевченковского районного суда г. Киева от 20.04.2018. В этой связи... было принято решение с 23.04.2018 остановить торговлю простыми именными акциями Мотор Сич без исключения их из биржевого списка", - сообщили в пресс-службе.

При этом в подразделении связей с общественностью биржи ПФТС в комментарии УНН также сообщили, что с сегодняшнего дня прекратили торговлю акциями предприятия.

"Торговля акциями приостановлена ​​с сегодняшнего дня", - отметили в пресс-службе ПФТС, добавив, что основанием также стало решение Шевченковского районного суда от 20 апреля 2018 года.

Напомним, сотрудники СБУ 23 апреля пришли с обысками в "Мотор Сич". Как сообщили УНН в СБУ, обыски проводились по подозрению в шпионаже и подготовке к диверсии.

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