Дві біржі призупинили торгівлю акціями "Мотор Січі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Фондовий майданчик "Українська біржа" та фондова біржа ПФТС призупинили торгівлю акціями "Мотор Січі". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служб обидвох бірж.
Так, у прес-службі "Української біржі" повідомили, що припинили торгівлю акціями "Мотор Січі" у понеділок, 23 квітня.
"Сьогодні о 10:30 Українська біржа отримала інформацію від Розрахункового центру про неможливість Національним депозитарієм України здійснення облікових операцій з простими іменними акціями Мотор Січ... з 23.04.2018 згідно з ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018. У зв’язку з цим... було прийнято рішення з 23.04.2018 зупинити торгівлю простими іменними акціями Мотор Січ без виключення їх з біржового списку", - повідомили у прес-службі.
При цьому у підрозділі зв’язків з громадськістю біржі ПФТС у коментарі УНН також повідомили, що відсьогодні припинили торгівлю акціями підприємства.
"Торгівля акціями призупинена від сьогоднішнього дня", - зазначили у прес-службі ПФТС, додавши, що підставою також стало рішення Шевченківського районного суду від 20 квітня 2018 року.
Нагадаємо, співробітники СБУ 23 квітня прийшли з обшуками в ПАТ "Мотор Січ". Як повідомили УНН в СБУ, обшуки проводилися за підозрою у шпигунстві та підготовки до диверсії.