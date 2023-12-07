Две украинские фотографии заняли первые места на международном конкурсе "Вики любит Землю"

Два украинских фото вошли в топ-20 лучших фотографий международного конкурса "Вики любит Землю". О победах украинских фотографов пишет УНН, со ссылкой на портал конкурса от Википедии Wiki Loves Earth.

Детали

Международный фотоконкурс памятников природы "Вики любит Землю" проходил с мая по август. в десятый раз проходил

В этом году он состоялся в десятый раз. К нему присоединились 50 стран-участниц, что является рекордным количеством за все годы конкурса. В общем, на оценку международного жюри были отправлены более 61 700 фото от более чем 3 300 участников.

Украина принимает участие в этом конкурсе не впервые. Более того, украинские фотографы традиционно входят в топ лидеров по количеству загруженных фото. В 2023 году 121 фотохудожник из Украины Украины заявил о себе на этом конкурсе. В общем, украинские мастера фото подали более 4 500 изображений.

Две фотографии украинских авторов в обеих конкурсных категориях (макро фото и пейзажи - ред.) вошли в топ-20 лучших фото конкурса в 2023 году. А одно из них заняло первое место.

В частности, победителем в номинации макросъемки признали фотографию авторства Сергея Мирошника. Это фото было сделано в заказнике Белая Диброва, Деснянский район Киева.

Героем фото стал жук - насекомое вида Прыгун перелесковый (Cicindela soluta).

Вот как комментируют это изображение члены международного жюри:

Фантастическое фото! Как будто из фильма о микрокосмосе. Мне нравится резкость на теле насекомого с размытыми растениями вокруг него, а также баланс между синим небом и красными мхами! Технические навыки и творчество автора заслуживают награды. Магдалена Соболевская-Береза.

Веселая и иллюстративная съемка этого вида. Показаны зацепки общей растительности, что [однако] не делает композицию перегруженной Ян Айнали.

Почти совершенная, энциклопедическая и красивая композиция - превосходное использование микрокомпозиции Эвелин Гейдель.

В категории "пейзажи" 19-е призовое место нынешнего конкурса заняло фото автора Михаила Пецковича. Захватывающий пейзаж изображает цветение нарциссов среди горных пейзажей. Он сделал свою фотографию на горе Щербань Мармарошского хребта, в пределах Карпатского биосферного заповедника Раховского района.

Отметим, что это фото также заняло четвертое место среди топ-10 лучших фотографий украинского конкурса и стало лучшим в Закарпатской области.

Некоторые из членов международного жюри команды прокомментировали фото:

Многослойность, контраст между цветами и темными горами и красным небом. Идеально подходит для описания пейзажа и местных растений с художественной точки зрения Магдалена Соболевская-Береза.