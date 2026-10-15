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Две трети разведданных Украина получает от Европы — глава МИД Франции

Киев • УНН

 • 4760 просмотра

Глава МИД Франции заявил, что Европа оказывает основную поддержку Украине. По его словам, две трети разведданных поступают от европейцев, в частности от Франции.

Две трети разведданных Украина получает от Европы — глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа уже долгое время обеспечивает основную часть поддержки Украины, а две трети разведывательной информации Киев получает от европейских партнеров, в частности от Франции. Об этом сообщает France Inter, пишет УНН.

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По словам министра иностранных дел, "с начала войны в Украине нам уже двадцать раз говорили, что Украина падет, что США покидают Украину".

"Но правда в том, что Европа уже давно оказывает Киеву основную часть поддержки", – утверждает Жан-Ноэль Барро.

Министр также говорит, что "две трети разведданных, которые сегодня предоставляются Украине, поступают от европейцев, и в частности от Франции".

"Мы ведем войну не только на поле боя, но и в сознании людей", – подчеркивает Жан-Ноэль Барро, который обвиняет "кремль и его троллей в социальных сетях" в том, что они стремятся "отвратить" европейцев от поддержки Украины и украинцев.

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Ольга Розгон

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