Дві третини розвідданих Україна отримує від Європи - глава МЗС Франції
Київ • УНН
Глава МЗС Франції заявив, що Європа надає основну підтримку Україні. За його словами, дві третини розвідданих надходять від європейців, зокрема Франції.
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа вже тривалий час забезпечує основну частину підтримки України, а дві третини розвідувальної інформації Київ отримує від європейських партнерів, зокрема Франції. Про це повідомляє France Inter, пише УНН.
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За словами міністра закордонних справ, "з початку війни в Україні нам уже двадцять разів говорили, що Україна впаде, що США покидають Україну".
"Але правда в тому, що Європа вже давно надає Києву основну частину підтримки", – стверджує Жан-Ноель Барро.
Міністр також каже, що "дві третини розвідданих, які сьогодні надаються Україні, надходять від європейців, і зокрема від Франції".
"Ми ведемо війну не лише на полі бою, а й у свідомості людей", – наголошує Жан-Ноель Барро, який звинувачує "кремль та його тролів у соціальних мережах" у тому, що вони прагнуть "відвернути" європейців від підтримки України та українців.
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