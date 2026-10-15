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Соціальна мережа

Дві третини розвідданих Україна отримує від Європи - глава МЗС Франції

Київ • УНН

 • 1840 перегляди

Глава МЗС Франції заявив, що Європа надає основну підтримку Україні. За його словами, дві третини розвідданих надходять від європейців, зокрема Франції.

Дві третини розвідданих Україна отримує від Європи - глава МЗС Франції

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа вже тривалий час забезпечує основну частину підтримки України, а дві третини розвідувальної інформації Київ отримує від європейських партнерів, зокрема Франції. Про це повідомляє France Inter, пише УНН.

Деталі

За словами міністра закордонних справ, "з початку війни в Україні нам уже двадцять разів говорили, що Україна впаде, що США покидають Україну".

"Але правда в тому, що Європа вже давно надає Києву основну частину підтримки", – стверджує Жан-Ноель Барро.

Міністр також каже, що "дві третини розвідданих, які сьогодні надаються Україні, надходять від європейців, і зокрема від Франції".

"Ми ведемо війну не лише на полі бою, а й у свідомості людей", – наголошує Жан-Ноель Барро, який звинувачує "кремль та його тролів у соціальних мережах" у тому, що вони прагнуть "відвернути" європейців від підтримки України та українців.

ЄС веде переговори про приєднання України до свого супутникового зв'язку на тлі перебоїв зі Starlink15.10.26, 16:44 • 2184 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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