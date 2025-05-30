Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

173 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на Курском и Новопавловском направлениях, в целом на этих трех направлениях произошло две трети боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 30 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, в течение прошлых суток зафиксировано 173 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет; 81 авиационный удар, сбросил при этом 158 КАБ. Кроме этого, совершил 5882 обстрела, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и применил для поражений 2942 дрона-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и средство ПВО российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.

На Сиверском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в сторону Григоровки и вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочок и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дружбы, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле и Новодаровка.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степового и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 14 авиационных ударов с применением 26 управляемых бомб, а также совершил 238 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 11 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери рф: за сутки украинские защитники отминусовали 1140 россиян и уничтожили 35 вражеских артсистем