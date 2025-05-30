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Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбулося 173 бої, найбільше - на Покровському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, обстрілював позиції ЗСУ.

Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

173 бої сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим та Курському та Новопавлівському напрямках, загалом на цих трьох напрямках сталося дві третини боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 30 травня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинув при цьому 158 КАБ. Крім цього, здійснив 5882 обстріли, з них 85 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував для уражень 2942 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, чотири артилерійські засоби та засіб ППО російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, окупанти намагалися просунутись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати рф: за добу українські захисники відмінусували 1140 росіян та знищили 35 ворожих артсистем30.05.25, 08:05 • 1868 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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