Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго
Киев • УНН
Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий, хотя Украина имеет достаточную внутреннюю генерацию и резервы для удовлетворения потребностей в электроэнергии.
В Донецкой области дважды за сутки зафиксирован обстрел территории ТЭС, есть потребители без газа из-за повреждения газопровода в Харьковском районе в результате боевых действий. Дефицита электроэнергии в Украине нет, есть резервы генерации. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - сообщили в ведомстве в соцсетях.
В аварийный ремонт, как указано, выведены два блока теплоэлектростанций, одновременно к работе возвращен один блок ТЭС. В резерве 12 энергоблоков генерации, которые будут задействованы в случае необходимости, отметили в Минэнерго.
Обстрелы
"В Донецкой области дважды за сутки зафиксирован обстрел территории ТЭС. Из-за повреждений есть сбои в работе оборудования. Обесточивания потребителей не было", - сообщили в Минэнерго.
В результате боевых действий, как сообщается, поврежден распределительный надземный газопровод низкого давления в Харьковском районе. "Без газоснабжения осталось более 100 абонентов", - указали в ведомстве.
Импорт/экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1843 МВт-ч, также предполагается экспорт - до 3571 МВт-ч.
Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго
Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий, хотя Украина имеет достаточную внутреннюю генерацию и резервы для удовлетворения потребностей в электроэнергии.
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