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Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго

Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 07:53  •  5380 просмотра

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Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий, хотя Украина имеет достаточную внутреннюю генерацию и резервы для удовлетворения потребностей в электроэнергии.

В Донецкой области дважды за сутки зафиксирован обстрел территории ТЭС, есть потребители без газа из-за повреждения газопровода в Харьковском районе в результате боевых действий. Дефицита электроэнергии в Украине нет, есть резервы генерации. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - сообщили в ведомстве в соцсетях.

В аварийный ремонт, как указано, выведены два блока теплоэлектростанций, одновременно к работе возвращен один блок ТЭС. В резерве 12 энергоблоков генерации, которые будут задействованы в случае необходимости, отметили в Минэнерго.

Обстрелы

"В Донецкой области дважды за сутки зафиксирован обстрел территории ТЭС. Из-за повреждений есть сбои в работе оборудования. Обесточивания потребителей не было", - сообщили в Минэнерго.

В результате боевых действий, как сообщается, поврежден распределительный надземный газопровод низкого давления в Харьковском районе. "Без газоснабжения осталось более 100 абонентов", - указали в ведомстве.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1843 МВт-ч, также предполагается экспорт - до 3571 МВт-ч.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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