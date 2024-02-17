Двічі за добу обстріляна ТЕС на Донеччині, є відключення газу на Харківщині через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій - Міненерго
Київ • УНН
Двічі за добу обстріляна ТЕС на Донеччині, є відключення газу на Харківщині через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій, хоча Україна має достатню внутрішню генерацію та резерви для задоволення потреб в електроенергії.
На Донеччині двічі за добу зафіксовано обстріл території ТЕС, є споживачі без газу через пошкодження газопроводу у Харківському районі внаслідок бойових дій. Дефіциту електроенергії в Україні немає, є резерви генерації. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - повідомили у відомстві у соцмережах.
В аварійний ремонт, як вказано, виведено два блоки теплоелектростанцій, водночас до роботи повернуто один блок ТЕС. У резерві 12 енергоблоків генерації, які будуть задіяні у разі потреби, зазначили у Міненерго.
Обстріли
"На Донеччині двічі за добу зафіксовано обстріл території ТЕС. Через пошкодження є збої у роботі обладнанння. Знеструмлень споживачів не було", - повідомили у Міненерго.
Внаслідок бойових дій, як повідомляється, пошкоджено розподільний надземний газопровід низького тиску у Харківському районі. "Без газопостачання залишилося понад 100 абонентів", - вказали у відомстві.
Імпорт/експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1843 МВт-год, також передбачається експорт – до 3571 МВт-год.