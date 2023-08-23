Два танкера столкнулись в Суэцком канале
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Два танкера не смогли избежать столкновения в Суэцком канале в Египте. Одно из судов транспортировало сжиженный природный газ. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic в X (ранее Twitter - ред.).
Детали
Предварительно известно, что речь идет о танкере BW Lesmes под флагом Сингапура и танкере Burri под флагом Каймановых островов.
Сервис отслеживания судов показал, что танкер BW Lesmes, который перевозит сжиженный природный газ, остановился, а танкер для перевозки нефтепродуктов Burri пришвартовался примерно в 19 км от южного конца канала.
BW Lesmes отбуксируют к якорной остановке. Однако MarineTraffic показал, как танк Burri поворачивал в сторону и столкнулся с BW Lesmes.
BREAKING: SUEZ TANKER CRASH
MarineTraffic получил сообщение от очевидцев с #SuezCanal о том, что столкнулись 2 танкера. В сообщаемом инциденте участвуют танкер Burri, танкер с острова Кайман, и танкер BW Lesmes, танкер СПГ под сингапурским флагом.
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Дополнение
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