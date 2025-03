Два танкери зіштовхнулись у Суецькому каналі

Деталі

Попередньо відомо, що мова йде про танкер BW Lesmes під прапором Сінгапуру та танкер Burri під прапором Кайманових островів.

Сервіс відстеження суден показав, що танкер BW Lesmes, який перевозить зріджений природний газ, зупинився, а танкер для перевезення нафтопродуктів Burri пришвартувався приблизно за 19 км від південного кінця каналу.

BW Lesmes відбуксирують до якірної зупинки. Проте MarineTraffic показав, як танк Burri повертав у бік і зіткнувся з BW Lesmes.

BREAKING: SUEZ TANKER CRASH



MarineTraffic has received eye-witness report from the #SuezCanal that 2 tankers have collided. The reported incident involves the Burri, a Cayman island tanker, and the BW Lesmes, a Singapore flagged LNG tanker.



Track live on https://t.co/QiJtfEMKYD pic.twitter.com/Da0D1n2k89

— MarineTraffic (@MarineTraffic) August 22, 2023

Доповнення

США нарощують свою військову присутність у Перській затоці, що раніше вимагали арабські країни затоки, які звинувачують Вашингтон у відході з регіону. Американські військові заявили про підвищену загрозу для мореплавців через захоплення суден Іраном.