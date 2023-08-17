Сполучені Штати нарощують військову присутність у Перській затоці через загрози для танкерів з боку Ірану

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"Існує підвищена загроза, підвищений ризик для мореплавців у регіоні у зв'язку із захопленнями, які здійснював Іран у протоці", – заявив представник 5-го флоту ВМС США Тім Хокінс.

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Зазначається, що десантні кораблі з трьома тисячами американських військовослужбовців пройшли через Червоне море, а очолювані США морські сили застерегли кораблі від наближення до іранських вод. Ці заходи було вжито після серії захоплень і спроб захоплень кораблів в Ормузькій протоці та її околицях. Наразі через протоку проходить п'ята частина всієї нафти, що видобувається у світі, пише видання.

Хокінс розповів, що наразі США зосереджені на збільшенні присутності в Ормузькій протоці та прилеглих водах, щоб забезпечити безпеку та стабільність у цьому стратегічному водному шляху. Він додав, що офіційних оголошень про розміщення особового складу на танкерах не було, але при цьому зазначив: "У нас є моряки, є морські піхотинці, які пройшли підготовку тут, у регіоні, щоб виконати будь-яке поставлене перед ними завдання".

Представник США розповів, що Вашингтон готується розміщувати морських піхотинців та військовослужбовців ВМС на борту комерційних танкерів, що проходять через Перську затоку, що має стати додатковим рівнем захисту. Як пише видання, атаки на танкери відбулися в період непростих відносин між Вашингтоном та союзниками у Перській затоці, які покладаються на США у забезпеченні безпеки своїх нафтових активів.

Американські військові заявили, що протягом останніх двох років Іран захопив або спробував захопити близько 20 суден, що ходили в регіоні під іноземними прапорами. У суботу військово-морська коаліція на чолі зі США рекомендувала комерційним судам "проходити якнайдалі" від іранських вод, що Хокінс назвав "розсудливим кроком" у світлі недавніх захоплень.

Нагадаємо

У липні США посилили свою присутність в Ормузькій протоці та навколишніх водах у відповідь на спроби Ірану поставити під загрозу вільний рух торгівлі в регіоні.