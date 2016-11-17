Два пункта пропуска в Закарпатской области до сих пор не разблокировали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 четверга, уже шестые сутки, два пункта пропуска в Закарпатской области - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
На акцию по блокированию пунктов пропуска вышли владельцы автомобилей с иностранной регистрацией.
Напомним, акция на пунктах пропуска в Закарпатской области началась 12 ноября.
Ранее владельцы автомобилей с иностранной регистрацией также блокировали ПП "Ужгород" - в сентябре, а ранее - в мае.