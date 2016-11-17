Два пункти пропуску на Закарпатті досі не розблоковано
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на 8:00 четверга, вже шосту добу, два пункти пропуску на Закарпатті - “Ужгород” на кордоні України і Словаччини та “Солотвино” на українсько-румунському кордоні - залишаються заблокованими, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
На акцію з блокування пунктів пропуску вийшли власники автомобілів з іноземною реєстрацією.
Нагадаємо, акція на пунктах пропуску на Закарпатті розпочалася 12 листопада.
Раніше власники автомобілів з іноземною реєстрацією також блокували ПП "Ужгород" - у вересні, а раніше - у травні.