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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49178 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109772 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101661 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108855 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119028 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147944 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148415 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии

Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии

Киев  •  УНН

 • 10220 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Два подростка пострадали в результате стрельбы во время футбольного матча между школьными командами в американском штате Филадельфия, передает телеканал Fox 29, пишет УНН.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 сентября, на мемориальном стадионе Маркуса Фостера. Правоохранители эвакуировали со спортивной площадки всех посетителей и игроков. В результате происшествия пострадали два подростка 14 и 15 лет, их доставили в медицинский центр.

Сейчас нет информации об арестах, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В мае в американском штате Колорадо двое школьников открыли стрельбу по одноклассникам. В результате происшествия один человек погиб, еще семеро получили ранения. Оба стрелка были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Как писал УНН, в США спроектировали школу, защищенную от массовой стрельбы.

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