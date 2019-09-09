У США спроектували школу, захищену від масової стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Архітектурне бюро в Мічигані спроектувало школу, підготовлену до раптової атаки, пише УНН з посиланням на публікацію видання Dezeen.
Архітектурна, інженерна та інтер’єрна фірма спроектувала весь кампус Fruitport High School, від форми будівлі до деталей дверних замків, з метою обмеження “ефективності” стрілка.
Підхід з’явився після хвилі насильства в навчальних закладах США, включаючи стрілянину в початковій школі Сенді Хук в Коннектикуті, школі Marjory Stoneman Douglas High в Паркленді і середній школі Санта-Фе в Техасі.
Середня школа Fruitport High School, яка перебуває на стадії спорудження, побудована в сегментах, розділених протипожежними дверима. Вони можуть бути закриті натисненням кнопки в разі атаки, щоб закрити відділення, та ізолювати зловмисника від учнів.
Передня частина кампусу буде вигнута і мати велике засклення, що відкриває вид з боку приймальної на вхід і вихід в школу.
Внутрішні коридори також будуть зігнуті, щоб відрізати лінію прямої видимості стрілка, а бетонні крила стін будуть періодично розташовуватися так, щоб забезпечити школярам перешкоди для укриття за ними.
За дверима класних кімнат будуть встановлені короткі загородження, які забезпечать захист до 33 осіб, включаючи 32 учнів в класі і одного вчителя.
Дверні ручки класу будуть оснащені внутрішніми замками для забезпечення додаткового захисту. Велика кількість вікон в школі буде покрито плівкою, яка може зупинити кулі.
В рамках перепланування університетського містечка фірма зняла шафки в коридорах і розмістила їх у великому громадському місці відкритого плану. Ці шафки будуть короткими, щоб вчителі могли бачити весь простір.
З метою розробки стратегій реагування на терористичні загрози привернули Національний інститут з попередження злочинності, який організовує підготовку з питань безпеки в різних областях. Вона пішла за програмою "Попередження злочинності через раціональний дизайн" в школах.
Як писав УНН, сенат Флориди дозволив учителям озброїтися на випадок стрілянини у школах.