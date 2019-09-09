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В США спроектировали школу, защищенную от массовой стрельбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Архитектурное бюро в Мичигане спроектировало школу, подготовленную к внезапной атаки, пишет УНН со ссылкой на публикацию издания Dezeen.

Архитектурная, инженерная и интерьерная фирма спроектировала весь кампус Fruitport High School, от формы здания к деталям дверных замков, с целью ограничения “эффективности” стрелка.

Подход появился после волны насилия в учебных заведениях США, включая стрельбу в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте, школе Marjory Stoneman Douglas High в Паркленде и средней школе Санта-Фе в Техасе.

Строящаяся средняя школа Fruitport High School, спроектирована в сегментах, разделенных противопожарными дверями. Они могут быть закрыты нажатием кнопки в случае атаки, чтобы закрыть отделение, и изолировать злоумышленника от учеников.

Передняя часть кампуса будет изогнута и иметь большое остекление, открывающее вид со стороны приемной на вход и выход в школу.

Внутренние коридоры также будут согнуты, чтобы отрезать линию прямой видимости стрелка, а бетонные крылья стен будут периодически располагаться так, чтобы обеспечить школьникам препятствия для укрытия за ними.

За дверью классных комнат будут установлены короткие заграждения, которые обеспечат защиту до 33 человек, включая 32 учеников в классе и учителя.

Дверные ручки класса будут оснащены внутренними замками для обеспечения дополнительной защиты. Большое количество окон в школе будет покрыто пленкой, которая может остановить пули.

В рамках перепланировки университетского городка фирма сняла шкафчики в коридорах и разместила их в большом общественном месте открытого плана. Эти шкафчики будут короткими, чтобы учителя могли видеть все пространство.

С целью разработки стратегий реагирования на террористические угрозы привлекли Национальный институт по предупреждению преступности, который организует подготовку по вопросам безопасности в различных областях. Она пошла по программе “Предупреждение преступности через рациональный дизайн” в школах.

Как писал УНН, сенат Флориды позволил учителям вооружиться на случай стрельбы в школах.

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