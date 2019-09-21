Два підлітка постраждали в результаті стрілянини на стадіоні у Філадельфії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Два підлітка постраждали в результаті стрілянини під час футбольного матчу між шкільними командами в американському штаті Філадельфія, передає телеканал Fox 29, пише УНН.
Інцидент стався ввечері в п’ятницю, 20 вересня, на меморіальному стадіоні Маркуса Фостера. Правоохоронці евакуювали зі спортивного майданчика всіх відвідувачів і гравців. В результаті події постраждали два підлітки 14 і 15 років, їх доставили в медичний центр.
Зараз немає інформації про арешти, постраждалі перебувають у стабільному стані.
У травні в американському штаті Колорадо двоє школярів відкрили стрілянину по однокласникам. В результаті події одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. Обидва стрілка були затримані співробітниками правоохоронних органів.
Як писав УНН, у США спроектували школу, захищену від масової стрілянини.