Два парашютиста разбились в США

Шериф округа Сан-Хоакин Лес Гарсия заявил, что их тела были найдены в местных виноградниках.

Отмечается, что погибшими оказались двое мужчин, один из которых был инструктором. В настоящее время власти устанавливают личности погибших.

По предварительной версии, у них не раскрылся парашют. Однако причина, по которой он не раскрылся, пока не известна.

Уточняется, что прыжок был совершен из парашутного центра, который является одним из крупнейших в США, он был открыт в 1964 году.