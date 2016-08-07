Два парашютиста разбились в США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Калифорнии во время двойного прыжка с парашютом погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Шериф округа Сан-Хоакин Лес Гарсия заявил, что их тела были найдены в местных виноградниках.
Отмечается, что погибшими оказались двое мужчин, один из которых был инструктором. В настоящее время власти устанавливают личности погибших.
По предварительной версии, у них не раскрылся парашют. Однако причина, по которой он не раскрылся, пока не известна.
Уточняется, что прыжок был совершен из парашутного центра, который является одним из крупнейших в США, он был открыт в 1964 году.