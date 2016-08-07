Два парашутисти розбилися у США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Каліфорнії під час подвійного стрибка з парашутом загинули двоє людей, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
Шериф округу Сан-Хоакін Лес Гарсія заявив, що їх тіла були знайдені в місцевих виноградниках.
Відзначається, що загиблими виявилися двоє чоловіків, один з яких був інструктором. В даний час влада встановлює особи загиблих.
За попередньою версією, у них не розкрився парашут. Однак причина, по якій він не розкрився, поки не відома.
Уточнюється, що стрибок був здійснений з парашутного центру, що є одним з найбільших в США, який був відкритий в 1964 році.