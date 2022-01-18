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15 марта, 19:03 • 106519 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142993 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123321 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116869 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104731 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101423 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92879 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Два ближайших помощника Папы Франциска заболели COVID-19

Два ближайших помощника Папы Франциска заболели COVID-19

Киев • УНН

 • 12073 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Ватикан сообщил во вторник, что второй и третий высокопоставленные чиновники Ватикана под руководством Папы Франциска сдали положительный результат на COVID-19. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

У Кардинала Пьетро Паролина, который является Госсекретарем, были легкие симптомы, а у его заместителя Архиепископа Эдгара Пенья Парра симптомов не было, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Он добавил, что 67-летний Паролина, итальянец, и 61-летний Пенья Парра, родом из Венесуэлы, самоизолировались в своих резиденциях в Ватикане.

Эти двое регулярно встречаются с Папой Франциском, но неизвестно, когда проходили их последние встречи с 85-летним понтификом.

Добавим

Ранее Ватикан потребовал от своих сотрудников, большинство из которых проживает в Италии, пройти полную вакцинацию.

Италия, окружающая крошечный и суверенный Ватикан, сообщила в понедельник о 83 403 случаях COVID-19, против 149 512 днем ранее, а число смертей возросло с 248 накануне до 287.

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