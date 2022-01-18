Два ближайших помощника Папы Франциска заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Ватикан сообщил во вторник, что второй и третий высокопоставленные чиновники Ватикана под руководством Папы Франциска сдали положительный результат на COVID-19. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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У Кардинала Пьетро Паролина, который является Госсекретарем, были легкие симптомы, а у его заместителя Архиепископа Эдгара Пенья Парра симптомов не было, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
Он добавил, что 67-летний Паролина, итальянец, и 61-летний Пенья Парра, родом из Венесуэлы, самоизолировались в своих резиденциях в Ватикане.
Эти двое регулярно встречаются с Папой Франциском, но неизвестно, когда проходили их последние встречи с 85-летним понтификом.
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Ранее Ватикан потребовал от своих сотрудников, большинство из которых проживает в Италии, пройти полную вакцинацию.
Италия, окружающая крошечный и суверенный Ватикан, сообщила в понедельник о 83 403 случаях COVID-19, против 149 512 днем ранее, а число смертей возросло с 248 накануне до 287.