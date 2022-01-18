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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72427 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Два найближчих помічники Папи Франциска захворіли на COVID-19

Два найближчих помічники Папи Франциска захворіли на COVID-19

Київ • УНН

 • 12077 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Ватикан повідомив у вівторок, що другий та третій високопосадовці Ватикану під керівництвом Папи Франциска здали позитивний результат на COVID-19. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

У Кардинала П'єтро Пароліна, який є Держсекретарем, були легкі симптоми, а у його заступника Архієпископа Едгара Пенья Парра симптомів не було, заявив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

Він додав, що 67-річний Пароліна, італієць, та 61-річний Пенья Парра, родом із Венесуели, самоізолювалися у своїх резиденціях у Ватикані.

Ці двоє регулярно зустрічаються з Папою Франциском, але невідомо, коли відбувалися їхні останні зустрічі із 85-річним понтифіком.

Додамо

Раніше Ватикан зажадав від своїх співробітників, більшість із яких проживає в Італії, пройти повну вакцинацію.

Італія, яка оточує крихітний та суверенний Ватикан, повідомила у понеділок про 83 403 випадки COVID-19, проти 149 512 днем ​​раніше, а кількість смертей зросла з 248 напередодні до 287.

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