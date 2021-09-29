У Ватикані ввели обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

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У вівторок уряд Ватикану заявив, що з 1 жовтня усі співробітники, зокрема керівництво, а також позаштатний персонал, і всі, хто працює у відомствах Римської Курії, в її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом, мають мати сертифікат про вакцинацію ("зелений пропуск"). Також, як альтернативний варіант, можна показувати результат нещодавно зробленого негативного тесту на коронавірус.

Зазначають, що людей без сертифікатів та тестів не допустять до роботи, їх вважатимуть "відсутніми без поважної причини".

Окрім того, влада Ватикану може ввести суворіші обмеження для осіб, які прибувають із країн із високим ризиком зараження коронавірусом.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск назвав вакцинацію проти COVID-19 проявом любові до себе та свого оточення.

У січні цього року Папа Франциск вакцинувався проти коронавірусу препаратом від Pfizer. Повідомляли, що після того, як у Ватикан надійшли перші дози вакцини від Pfizer/BioNTech, 84-річний голова Католицької церкви був одним із перших, кому зробили щеплення.