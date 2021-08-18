"Вакцинація – акт любові до себе та оточення": Папа Римський закликав людей робити щеплення проти COVID-19

Цитата

“Зробити щеплення вакцинами, дозволеними компетентними органами, — це прояв любові. А участь у вакцинації більшості людей — це акт любові. Любов до себе, любов до своєї сім’ї і друзів, любов до всіх людей... Вакцинація — це простий, але дієвий спосіб просування загального блага і турботи одне про одного, особливо про найвразливіших. Я молю Бога, щоб кожен міг внести свою маленьку піщинку, свій власний маленький жест любові... Зробіть свій внесок за допомогою цих маленьких жестів в ім’я кращого майбутнього”, — сказав Папа Римський.

Додамо

У січні цього року Папа Франциск вакцинувався проти COVID-19 препаратом від Pfizer. Повідомляли, що після того, як у Ватикан надійшли перші дози вакцини від Pfizer і BioNTech, 84-річний голова Католицької церкви був одним із перших, кому зробили щеплення.