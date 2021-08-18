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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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"Вакцинация – акт любви к себе и окружающим": Папа Римский призвал людей делать прививки против COVID-19

"Вакцинация – акт любви к себе и окружающим": Папа Римский призвал людей делать прививки против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18993 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в своем видеообращении Папа Римский Франциск назвал вакцинацию против коронавируса проявлением любви к себе и своему окружению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Святого Престола.

Цитата

“Сделать прививку вакцинами, разрешенными компетентными органами, — это проявление любви. А участие в вакцинации большинства людей — это акт любви. Любовь к себе, любовь к семье и друзьям, любовь ко всем людям... Вакцинация — это простой, но действенный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых. Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, свой собственный маленький жест любви... Сделайте свой вклад с помощью этих маленьких жестов во имя лучшего будущего”, — сказал Папа Римский.

Добавим

В январе этого года Папа Франциск вакцинировался против COVID-19 препаратом от Pfizer. Сообщали, что после того, как в Ватикан поступили первые дозы вакцины от Pfizer и BioNTech, 84-летний глава Католической церкви был одним из первых, кому сделали прививку.

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