"Вакцинация – акт любви к себе и окружающим": Папа Римский призвал людей делать прививки против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в своем видеообращении Папа Римский Франциск назвал вакцинацию против коронавируса проявлением любви к себе и своему окружению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Святого Престола.
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“Сделать прививку вакцинами, разрешенными компетентными органами, — это проявление любви. А участие в вакцинации большинства людей — это акт любви. Любовь к себе, любовь к семье и друзьям, любовь ко всем людям... Вакцинация — это простой, но действенный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых. Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, свой собственный маленький жест любви... Сделайте свой вклад с помощью этих маленьких жестов во имя лучшего будущего”, — сказал Папа Римский.
Добавим
В январе этого года Папа Франциск вакцинировался против COVID-19 препаратом от Pfizer. Сообщали, что после того, как в Ватикан поступили первые дозы вакцины от Pfizer и BioNTech, 84-летний глава Католической церкви был одним из первых, кому сделали прививку.