В Ватикане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Ватикане всех сотрудников обязали вакцинироваться от коронавируса или регулярно делать тесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
Во вторник правительство Ватикана заявило, что с 1 октября все сотрудники, в том числе руководство, а также внештатный персонал, и все, кто работает в ведомствах Римской Курии, в его органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, должны иметь сертификат о вакцинации ("зеленый пропуск"). Также, как альтернативный вариант, можно показывать результат недавно сделанного негативного теста на коронавирус.
Отмечают, что людей без сертификатов и тестов не допустят к работе, их будут считать "отсутствующими без уважительной причины".
Кроме того, власти Ватикана могут ввести строгие ограничения для людей, прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом.
Напомним
Папа Римский Франциск назвал вакцинацию от COVID-19 проявлением любви к себе и своему окружению.
В январе этого года Папа Франциск вакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer. Сообщалось, что после того, как в Ватикан поступили первые дозы вакцины от Pfizer и BioNTech, 84-летний председатель Католической церкви был одним из первых, кому сделали прививку.