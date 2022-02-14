Два министра, канцлер и маршалок: МИД опубликовал недельный график международных гостей

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украину на этой неделе посетит ряд важных гостей из-за рубежа. График их визитов обнародовало Министерство иностранных дел в Facebook, пишет УНН.

Детали

Так, сегодня, как и было запланировано, с визитом в Украину прибыл Федеральный канцлер Олаф Шольц. Ранее сегодня уже успел встретиться с Президентом Владимиром Зеленский.

Завтра, 15 февраля, Украину посетит министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

С 17 по 18 февраля в Украине с визитом будет находиться министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Также в эти даты украинскую столицу посетит маршалок сената Польши Томаш Гродский.

Цитата

“В предыдущие недели прошло беспрецедентное количество таких визитов мировых лидеров и иностранных топ-чиновников. Киев превратился в центр притяжения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей. Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации. Благодарен нашим партнерам за поддержку Украины в это напряженное время”, — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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