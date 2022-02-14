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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Два міністри, канцлер і маршалок: МЗС опублікувало тижневий графік міжнародних гостей

Два міністри, канцлер і маршалок: МЗС опублікувало тижневий графік міжнародних гостей

Київ • УНН

 • 24574 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україну на цьому тижні відвідає ряд важливих гостей з-за кордону. Графік їх візитів оприлюднило Міністерство закордонних справ у Facebook, пише УНН.

Деталі

Так, сьогодні, як і було заплановано, з візитом в Україну прибув Федеральний канцлер Олаф Шольц. Раніше сьогодні від вже встиг зустрітись з Президентом Володимиром Зеленський.

Завтра, 15 лютого, Україну відвідає міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо.

З 17 по 18 лютого в Україні з візитом перебуватиме міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Також у ці дати українську столицю відвідає маршалок сенату Польщі Томаш Гродський.

Цитата

“У попередні тижні відбулася безпрецедентна кількість таких візитів світових лідерів та іноземних топ-посадовців. Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики. Цього тижня ми продовжуємо приймати іноземних гостей. Це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації. Вдячний нашим партнерам за підтримку України в цей напружений час”, — каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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