Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, прибыл в Киев. Об этом сообщают журналисты западных СМИ, пишет УНН.
Детали
Так, на видео с момента прибытия канцлера видно, как у самолета его встречает почетный караул.
Отметим, что бортовой трап и дорожка от него были устланы красным ковром.
Шольц уже прибыл в Мариинский дворец, где состоятся его переговоры с Президентом Украины.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе посещает в понедельник - Украину, на следующий день - Россию.
Немецкий лидер в рамках визитов намерен встретиться со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Перед отъездом в Украину Шольц сделал заявление, отметив, что в Киеве хочет выразить солидарность и поддержку Украине, а от Москвы срочно ожидают признаков деэскалации.
Olaf Scholz has landed in Kyivpic.twitter.com/REyYclHvBw— Hans von der Burchard (@vonderburchard)February 14, 2022