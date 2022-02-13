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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня здійснить візит до Росії та України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня здійснить візит до Росії та України

Київ • УНН

 • 25629 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня летить в Україну та Росію, щоб допомогти розрядити ескалацію напруженості, оскільки представники західної розвідки попереджають, що російське вторгнення в Україну все більш неминуче. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Напередодні своїх перших візитів до Києва та Москви на посаді канцлера Шольц відновив своє попередження Росії, а також виступає за продовження дипломатії в різних форматах.

Цитата

«Наша робота полягає в тому, щоб запобігти війні в Європі, надіславши чіткий сигнал Росії, що будь-яка військова агресія матиме дуже високі наслідки для Росії та її перспектив, і що ми є єдині з нашими союзниками», – сказав Шольц у верхній палаті німецького парламенту. «Але водночас це також включає використання всіх можливостей для переговорів та подальшого розвитку», – додав канцлер.

Додамо

Росія зосередила понад 100 000 військових біля кордону України та розпочала серію військових маневрів у регіоні, але запевняє, що не планує вторгнутися в країну.

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