Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня здійснить візит до Росії та України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня летить в Україну та Росію, щоб допомогти розрядити ескалацію напруженості, оскільки представники західної розвідки попереджають, що російське вторгнення в Україну все більш неминуче. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Напередодні своїх перших візитів до Києва та Москви на посаді канцлера Шольц відновив своє попередження Росії, а також виступає за продовження дипломатії в різних форматах.
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«Наша робота полягає в тому, щоб запобігти війні в Європі, надіславши чіткий сигнал Росії, що будь-яка військова агресія матиме дуже високі наслідки для Росії та її перспектив, і що ми є єдині з нашими союзниками», – сказав Шольц у верхній палаті німецького парламенту. «Але водночас це також включає використання всіх можливостей для переговорів та подальшого розвитку», – додав канцлер.
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Росія зосередила понад 100 000 військових біля кордону України та розпочала серію військових маневрів у регіоні, але запевняє, що не планує вторгнутися в країну.
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