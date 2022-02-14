Канцлер ФРН Шольц прибув до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 14 лютого, прибув до Києва. Про це повідомляють журналісти західних ЗМІ, пише УНН.
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Так, на відео з моменту прибуття канцлера видно, як біля літака його зустрічає почесна варта.
Зазначимо, що бортовий трап та доріжку від нього було вистелено червоним килимом.
Щольц вже прибув до Маріїнського палацу, де відбудуться його переговори з Президентом України.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня відвідує у понеділок - Україну, наступного дня – Росію.
Німецький лідер у межах візитів має намір зустрітись із своїми колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Перед від'їздом в Україну Шольц зробив заяву, зазначивши, що у Києві хоче висловити солідарність і підтримку Україні, а від Москви терміново очікують ознак деескалації.
Olaf Scholz has landed in Kyiv pic.twitter.com/REyYclHvBw— Hans von der Burchard (@vonderburchard) February 14, 2022