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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шольц зробив заяву перед візитом до України та РФ: від Москви терміново очікують ознак деескалації

Шольц зробив заяву перед візитом до України та РФ: від Москви терміново очікують ознак деескалації

Київ • УНН

 • 20457 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву перед візитом до України та РФ, запланованого 14 та 15 лютого відповідно, зазначивши, що у Києві хоче висловити солідарність і підтримку Україні, а від Москви терміново очікують ознак деескалації, пише УНН.

Цитата:

"У дорозі в Україну. Сьогодні в Києві та завтра в Москві я продовжу наші переговори щодо досі дуже серйозної ситуації на українському кордоні. У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність і підтримку Україні. Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації. Подальша військова агресія мала б дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі", - написав Шольц у Twitter.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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